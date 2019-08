Lampard lovend: ‘Als hij zo doorgaat, mag hij zich echt Chelsea-speler voelen’

Mason Mount is al sinds 2005 actief bij Chelsea en de middenvelder lijkt dit seizoen voor zijn definitieve doorbraak op Stamford Bridge te staan. Na twee jaar op huurbasis bij Vitesse en Derby County krijgt hij de kans van manager Frank Lampard en zaterdagavond begon hij tijdens de met 2-3 gewonnen wedstrijd tegen Norwich City voor de derde keer op rij in de basis.

“Ik heb Mason vrijdag gesproken en ik vroeg hem toen of hij zich al echt een speler van Chelsea voelt, aangezien dat belangrijk is”, vertelde Lampard zaterdag na afloop van de zege op the Canaries tijdens een persmoment over Mount, die de 0-1 van Chelsea voor zijn rekening nam. “Hij moest er een beetje om lachen. Hij is een jongen met vertrouwen, op een mooie manier. Hij is nederig en hij heeft een goede werkethiek, maar hij moest er een beetje om glimlachen en daarna lachten we allebei.”

Lampard had naast Mount ook mooie woorden voor Tammy Abraham.

“Ik kreeg niet echt een duidelijk antwoord van hem maar hij als hij zo door blijft gaan, verdient hij het om zich echt een speler van Chelsea te voelen”, ging Lampard verder. De overwinning op Norwich was de eerste driepunter van het seizoen voor the Blues en de oefenmeester is blij met het resultaat: “We willen wedstrijden winnen, ik wil dat we mee blijven doen. Ik wilde niet dat we een moeizame start zouden doormaken. Het was wel lastig en ik moet zeggen dat ik tevreden was over veel van onze optredens, maar dat kun je niet te hard roepen zolang er niet gewonnen wordt.”

“Nu komt daar echter verandering in en ik ben er blij mee, het geeft me meer vastberadenheid om door te gaan met dit werk.” Sheffield United is aankomende zaterdag de volgende tegenstander voor Chelsea, maar het is nog de vraag of Mount die wedstrijd mee zal maken. De twintigjarige Engelsman moest zich tegen Norwich in de blessuretijd laten vervangen: “Mason heeft een tik gehad op zijn kuit. Gelukkig is dat beter dan een verrekking en hopelijk verbetert het in de aankomende dagen. We zullen het blijven beoordelen.”