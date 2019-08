Fenerbahçe kondigt medische keuring Franse wereldkampioen aan

Adil Rami vervolgt zijn loopbaan in Turkije. De Franse verdediger wordt toegevoegd aan de selectie van Fenerbahçe, zo meldt de club uit Istanbul zondagmiddag via de officiële kanalen. Rami zat zonder club nadat zijn contract bij Olympique Marseille onlangs werd ontbonden. Fenerbahçe verwacht de komst van de 33-jarige mandekker maandag af te ronden.

De Turkse topclub laat weten dat Rami vandaag in Istanbul aankomt. De medische keuring staat voor maandag op het programma. Wanneer er geen problemen aan het licht komen bij de keuring en het papierwerk in orde is gemaakt, kan hij gepresenteerd worden. Het is niet bekend voor hoeveel jaar de 36-voudig Frans international gaat tekenen.

Rami raakte onlangs in opspraak bij Olympique Marseille. Hij meldde zich af voor een training en gaf als reden aan dat hij er vanwege familieomstandigheden niet bij kon zijn. Daar bleek niets van waar, daar hij deelnam aan opnames van de Franse spelshow Fort Boyard. L’OM kwam achter de leugen van Rami toen de aflevering met Rami werd uitgezonden op de Franse televisie. De club besloot daarop het tot medio 2021 doorlopende contract te verscheuren.

Rami brak op jonge leeftijd door bij Lille OSC en verdiende in 2011 een transfer naar Valencia. Hij droeg daarna de shirts van AC Milan, Sevilla en Marseille. In de zomer van 2018 werd hij nog wereldkampioen met Frankrijk.