Snoei wekt onbegrip in FOX Sports-studio: ‘Ik word er weer boos om’

De Graafschap-trainer Mike Snoei kreeg het onlangs aan de stok met een journalist van Omroep Gelderland, die in aanloop naar de wedstrijd tegen MVV een deel van de opstelling verklapt zou hebben. Snoei vond het niet kunnen dat de verslaggever de opstelling naar buiten bracht, ook al had hij die met zijn eigen ogen gezien op de training. Zondagochtend werd het interview aangehaald bij FOX Sports. “Ik word er gewoon weer boos om”, aldus Snoei.

Hans Kraay junior vond het op zijn beurt niet kunnen dat de trainer een uitbrander gaf aan de verslaggever. “Bij Hans is het een verschil of hij zijn Only For Men-pak aan heeft, of zijn trainingspak. Ik praat best wel vaak met hem over andere dingen in het voetbal, als ik bijvoorbeeld iets wil weten over een spits. Echte voetbaltaal, hartstikke leuk. Maar nu is hij ineens faliekant tegen, omdat ik een klein beetje probeer om mijn plannen binnenboord te houden”, aldus Snoei.

“Die journalist moet zijn werk doen, maar ik zoek me kleurenblind op de pagina van het Noordhollands Dagblad wat Wim Jonk gaat doen. En weet je wat er staat? ‘Ik ga de trainer van De Graafschap niet wijzer maken.’” Kraay junior vindt dat Snoei blij moet zijn dat de pers naar De Graafschap komt. “Waarom? Daar ben ik helemaal niet blij mee. Ik vind het goed dat ze onze supporters bedienen, maar ik sta er niet om te springen", reageert Snoei.

“Ik hoorde ook een opmerking dat ik niet de trainer van Real Madrid ben. Nee, dat weet ik ook wel. Maar als je bij Real Madrid werkt, dan mag je wel je plannetjes geheim houden en als je op ons niveautje bezig bent, dan moet alles maar openbaar. Daar begrijp ik gewoon niets van. Wij proberen toch ook iets leuks te doen bij De Graafschap?”, besluit Snoei.