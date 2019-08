Zidane: ‘Hij was boos toen hij gewisseld werd, dat is ook begrijpelijk’

James Rodríguez keerde eerder deze zomer, na twee jaar op huurbasis bij Bayern München te hebben gespeeld, terug bij Real Madrid. De Colombiaan stond zaterdagavond tegen Real Valladolid voor het eerst sinds mei 2017 weer eens in de basis bij de Koninklijke, maar hij slaagde er niet in om zijn ploeg aan een overwinning te helpen. James werd na een klein uur spelen door trainer Zinédine Zidane naar de kant gehaald en zag vervolgens vanaf de zijlijn hoe het duel uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigde.

De spelmaker leek wat geïrriteerd na zijn wissel voor Vinícius Júnior, maar Zidane haastte zich na afloop van de wedstrijd om de angel uit de geruchten te halen: “James speelde een goede wedstrijd. Hij werd eraf gehaald omdat hij wat last had en we liever geen risico’s wilden nemen. Hij was boos toen hij eraf moest, dat is ook begrijpelijk. Het was echter niet meer dan wat frustratie van zijn kant”, vertelde de Fransman aan verslaggevers.

Gareth Bale lijkt ondanks geruchten over een vertrek ook bij Real Madrid te blijven.

“Maar hij heeft het goed gedaan, zeker in de eerste helft. Ik was erg tevreden met zijn spel.” James werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu en onder meer Napoli en Atlético Madrid zouden geïnteresseerd zijn. Real Madrid kampt echter met de nodige blessures, waardoor een transfer er mogelijk niet meer van gaat komen: “James is in vorm en ik zou er blij mee zijn als hij bij ons blijft”, zegt Zidane daarover.

Real Madrid leek zaterdagavond door een late goal van Karim Benzema van Valladolid te gaan winnen, maar moest alsnog de gelijkmaker van Sergi Guardiola incasseren. Zidane was niet tevreden over de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd uitspeelde: “Om zo laat een doelpunt te incasseren, nadat we zelf ook laat scoorden, is niet acceptabel. Het doelpunt was onze eigen schuld, we stonden niet goed georganiseerd.”