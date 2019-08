Feyenoord-target Senesi ‘een nóg betere uitvoering van Lisandro Martínez’

Feyenoord heeft de pijlen gericht op de Argentijnse verdediger Marcos Senesi. Hans Kraay junior heeft beelden bekeken van de 22-jarige mandekker van San Lorenzo en is diep onder de indruk. Ook Sander Westerveld, die als spelersbegeleider bij World Soccer Consult het een en ander af weet van de situatie van de speler, denkt ook dat Feyenoord er goed aan doet om hem in huis te halen.

“Ik heb drie uur naar die jongen zitten kijken. Hij is een nóg betere uitvoering van Lisandro Martínez. Hij dribbelt goed in, heeft een goede pass, kan geweldig koppen en is een harde speler”, vertelt Kraay junior zondag bij FOX Sports. Senesi heeft een aflopend contract bij San Lorenzo. “Ik hoor dat hij zes of zeven miljoen euro moet kosten. Maar dan moet je hem toch voor twee of drie miljoen euro kunnen ophalen?”

“Ik snap niet dat deze speler eerder is opgepikt”, zegt Westerveld. “Hij is ook nog jong natuurlijk. Hij zit nu bij de voorlopige selectie van het Argentijnse elftal, dat zegt genoeg. Of hij gaat komen? Dat ligt aan Feyenoord. Ik hoop het wel, maar ik zit niet bij de onderhandelingen. Ze moeten er het geld voor hebben en dat is het probleem bij Feyenoord. Als er zeven miljoen euro wordt gevraagd, dan zal je rond die prijs moeten betalen. Tussen de vijf en zeven miljoen, denk ik.”

Volgens Westerveld zou het een uitstekende zet zijn van Feyenoord om Senesi in huis te halen. “Dit soort spelers maken je ploeg niet alleen beter. Ze zijn ook een investering. Het is hetzelfde als bij Nicolás Tagliafico, die nu ook in het Argentijnse elftal speelt. Feyenoord moet het zien als een investering.”