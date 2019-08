‘De mooiste jaren komen hopelijk nog, dus waarom zou Oranje niet kunnen?’

Gyrano Kerk was afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij FC Utrecht en de aanvaller weet die lijn ook in de huidige voetbaljaargang door te trekken. Ondanks binnen- en buitenlandse belangstelling koos de vleugelspits er onlangs voor om zijn contract in de Domstad te verlengen tot medio 2023, waardoor hij voorlopig bij zijn huidige werkgever lijkt te blijven.

Kerk stond volgens de NOS in de belangstelling van PSV en het Franse Lille OSC, terwijl er ook vanuit de Premier League interesse was: “Ik lees de geruchten natuurlijk ook wel, het is altijd goed dat er over je gesproken wordt. Mijn moeder schrikt nog wel eens van de bedragen die daarbij worden genoemd”, legt Kerk uit in gesprek met de omroep.

Kerk is ondanks de lovende reacties op zijn spel en de interesse van andere clubs nog niet tevreden: “Ik moet nog beter worden in de afwerking. Maar het belangrijkste voor mezelf is dat ik veel constanter ga presteren”, gaat hij verder. Als hij er inderdaad in slaag om die stap te zetten, sluit hij niet uit dat hij in de toekomst een uitnodiging zal krijgen voor het Nederlands elftal: “Waarom niet?”

De 23-jarige rechtsbuiten merkt wel dat de concurrentie op steeds jongere leeftijd op de deur klopt: “Voor mij moeten de mooiste jaren hopelijk ook nog komen. Ik ben ook van plan nog heel wat jaartjes te voetballen, hoor. Ik ben nog jong. Maar als ik om me heen kijk naar al het talent op de Nederlandse velden, ben ik misschien toch een laatbloeier.”