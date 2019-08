PSV klopte aan bij KNVB na verplaatsen duel Ajax: ‘Ging hun om het proces’

PSV heeft vorig seizoen aangeklopt bij de KNVB naar aanleiding van het verzetten van wedstrijden van Ajax, zo heeft manager competitiezaken Jan Bluyssen zondag laten weten bij FOX Sports. Om de ploeg van Erik ten Hag een zo gunstig mogelijke voorbereiding te gunnen op wedstrijden in de Champions League, werd er geschoven met diverse wedstrijden en zelfs een complete speelronde.

Hans Kraay junior vroeg Bluyssen of het klopt dat PSV bij de voetbalbond aan de bel heeft getrokken toen wedstrijden van Ajax werden verzet. “Het ging hun niet zozeer over de inhoudelijke beslissing om die wedstrijd van Ajax te verplaatsen. Het ging hen meer over het proces. We hebben in januari met elkaar gezeten en afspraken gemaakt", aldus Bluyssen, doelend op de afspraken in de veranderagenda. "Wij zijn iets eerder begonnen met het invullen van die afspraken. Het was dus meer dat zij wat overvallen waren door de beslissing om het al in maart te doen."

Volgende week vinden de lotingen voor de Champions League, Europa League en TOTO KNVB Beker plaats. Daarna zal de voetbalbond het definitieve speelschema tot aan de winterstop kunnen invullen, omdat het dan duidelijk is hoe het Europese seizoen er uit zal zien. “In tegenstelling tot de afgelopen maand, waarin we per week moesten kijken wat het beste is, gaan we nu in de eerste week van september in één keer het nieuwe programma tot aan de winterstop presenteren. Dat zal veel meer rust geven”, aldus Bluyssen.

Tot slot ging Bluyssen in op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die PSV moest afwerken tussen de dubbele ontmoeting met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Volgens de manager competitiezaken heeft PSV niet gevraagd om het duel te verplaatsen. “Wij faciliteren bij behoefte van de clubs. Als ze niet naar ons komen, hebben we niets te faciliteren”, aldus Bluyssen, die niet kan aangeven of de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal verplaatst zou zijn als PSV dat had gevraagd. “Het is per situatie verschillend.”