‘Ik denk dat dat een betere keuze was geweest voor Kasper Dolberg’

Kasper Dolberg werd twee jaar geleden gezien als de speler waar Ajax een aantal seizoenen op zou kunnen bouwen, voordat hij de overstap zou maken naar een Europese topclub. De jonge spits is de afgelopen seizoenen, mede door blessureleed, echter op een zijspoor geraakt en lijkt de Amsterdammers nu zelfs te gaan verlaten voor OGC Nice. Christian Ipsen, journalist bij het Deense TV 2, laat in gesprek met de NOS weten dat er in zijn thuisland nog altijd veel vertrouwen is in de kwaliteiten van Dolberg.

“Hij heeft de laatste jaren wat problemen gehad, maar hij is nog steeds een grote spits in ons land", vertelt hij. “Hij is pas 21 jaar en heeft erg veel potentie. Dat ziet ook bondscoach Åge Hareide. Maar misschien had hij de afgelopen jaren wat moeite met de speelstijl van Ajax." Ipsen denkt dat Dolberg wellicht te maken heeft met een terugslag, zoals veel jonge spelers ervaren na een stormachtige doorbraak.

"Een goed eerste jaar bij een grote club als Ajax, maar daarna niet kunnen omgaan met de druk die het met zich meebrengt en dan gaat het vertrouwen weg." De journalist gaat ervan uit dat Dolberg in de toekomst echter nog steeds uit kan groeien tot een topspeler: “In Denemarken wordt hij nog altijd gezien als de nieuwe grote ster. Hij is een van de grootste Deense talenten en gaat zeker een belangrijke rol spelen voor de nationale ploeg.”

Met zijn naderende transfer naar Nice lijkt er in ieder geval een einde te komen aan het dienstverband van Dolberg bij Ajax en de aanvaller bloeit in een nieuwe omgeving wellicht weer op. Ipsen vraagt zich echter wel af of les Aiglons de beste keuze zijn voor de jongeling: "Ik denk dat TSG 1899 Hoffenheim een betere keuze was geweest voor hem. Maar misschien heeft hij een goede start en ziet coach Patrick Vieira het in hem zitten. Het zou goed zijn voor het Deense voetbal."