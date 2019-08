Lukaku onder de indruk: ‘Wat een seizoen heeft hij gespeeld bij Ajax’

Romelu Lukaku maakte onlangs de overstap naar Internazionale en gaat daardoor na de Belgische Pro League en de Engelse Premier League in zijn derde Europese competitie aan de slag. De Rode Duivel speelde nooit in de Eredivisie, maar hij is wel goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het Nederlandse voetbal. Lukaku is vooral onder de indruk van PSV-aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn, al is hij ook zeer te spreken over Ajax-routinier Klaas-Jan Huntelaar.

“Weet je wie dit seizoen goed zal zijn in Nederland? Donyell Malen”, vertelt hij bij Bij Andy in de auto. Lukaku is eveneens lovend over Bergwijn: “Ik sprak hem na die oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal (op 16 oktober van het afgelopen jaar, red.) en ik zei tegen hem: ‘Ik vind je echt wel een heel goede speler.’”

Bergwijn heeft inmiddels zijn contract verlengd bij PSV, maar werd destijds nog in verband gebracht met een transfer: “Ik zei: ‘Als je de keuze maakt om te vertrekken, moet je wel naar een club gaan waar je zeker gaat spelen.’” Lukaku vindt wel dat zijn collega-aanvaller op ‘te veel’ verschillende posities speelt. Bergwijn werd de afgelopen tijd onder meer opgesteld als linksbuiten, spits en nummer 10: “Ik denk dan: ‘Je bent 23 jaar oud (eigenlijk 21, red.), kies een positie.’ Daar moet je staan.”

De recordaankoop van i Nerazzurri is naast de twee aanvallers van PSV ook gecharmeerd van Huntelaar: “Ik hou van Huntelaar, ik vind hem echt goed. Wat een seizoen heeft hij gespeeld. Op zijn leeftijd. Hij is nog van die generatie die echt van het spelletje houdt. Net als Robin van Persie, Wesley Sneijder, dat zijn jongens die echt van het spelletje houden. Anders kun je op die leeftijd niet meer zo spelen.”