‘Sneijder had nog drie of vier jaar kunnen spelen als hij zo leefde als ik’

Wesley Sneijder maakte zaterdag zijn debuut namens de ex-internationals, nadat hij onlangs aankondigde definitief te stoppen met voetballen. Ajax-icoon Sjaak Swart was present bij de wedstrijd die de voormalig spelers van het Nederlands elftal afwerkten en hij denk dat Sneijder nog wel op een hoger niveau had kunnen spelen.

“Hij had nog makkelijk drie of vier jaar kunnen spelen als hij net zo geleefd had als ik, als een monnik”, vertelt Swart voor de camera van FOX Sports. “Dat heeft hij niet gedaan, maar hij heeft een geweldige carrière gehad natuurlijk. Meeste wedstrijden voor Oranje gespeeld van allemaal, geschitterd in interlands, alles erop en eraan. Wat wil je nog meer?”

De 35-jarige Sneijder liet volgens Swart bij de ex-internationals zien het voetballen nog niet verleerd te zijn: “Als ik zie hoe hij die ballen nog op doel schiet met beide benen, passes geeft. Ik zie gewoon nog een schitterende voetballer.” Sneijder is echter niet meer zo fit als in zijn hoogtijdagen: “Hij zal wel een paar kilootjes aangekomen zijn. Als hij beter gaat trainen kan hij nu nog overal meedoen.”

Sneijder speelde de laatste jaren van zijn loopbaan voor het Qatarese Al Gharafa en kondigde onlangs aan niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. De 134-voudig international van het Nederlands elftal is inmiddels lid van de businessclub van FC Utrecht.