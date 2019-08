Real Madrid biedt Rodrygo aan in Barcelona

Barcelona wil Vasyl Kravets van Leganés huren. De Catalanen zijn van zins om de linksback bij Barcelona B te stallen en eventueel aan het einde van het seizoen voor vier miljoen euro over te nemen. (AS)

Als David de Gea geen nieuw contract ondertekent, dan gaat Manchester United voor de komst van Dominik Livakovic. De Engelsen hebben ruim twintig miljoen euro over voor de doelman van Dinamo Zagreb. (The Sun)