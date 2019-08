Arno Vermeulen: ‘Erik ten Hag heeft hem nooit goed zien voetballen’

Kasper Dolberg is geen schim meer van de speler die zoveel scoorde in zijn eerste jaar in de hoofdmacht van Ajax. Nu lijkt de aanvaller de club uit Amsterdam te verlaten voor OGC Nice. NOS-commentator Arno Vermeulen vindt het naderende vertrek van Dolberg uit de Johan Cruijff ArenA zeker geen verrassing. "Erik ten Hag heeft Dolberg nooit goed zien voetballen. Dus ik kan mij voorstellen dat hij denkt: gaat dit 'm nog worden?”

“Misschien was het met Peter Bosz wel anders geweest”, verwijst Vermeulen op de website van de NOS naar de voormalige trainer van Ajax in 2016/17. “En 25 miljoen euro, wat nu gezegd wordt, is ook wel een bedrag. Dus ik snap wel dat Ajax hem weg doet.” Ten Hag gaf Dolberg vaak genoeg speeltijd, maar het kwam er onder de oefenmeester niet uit. “Ook op momenten dat veel mensen dachten dat Klaas-Jan Huntelaar of Dusan Tadic meer zouden leveren. Zoals tegen PAOK Saloniki bijvoorbeeld.”

“Dan kreeg hij toch weer een basisplaats terwijl er genoeg alternatieven zijn. Aan de kansen heeft het dus niet gelegen”, benadrukt Vermeulen. Dolberg kwam tot 23 goals in 48 duels in zijn eerste seizoen. Daarna volgden nog maar 22 doelpunten in 72 duels, mede door blessureleed. “Hij kan minder goed zijn dan wij denken na één heel goed jaar. Maar wat het ook kan zijn: na zijn eerste seizoen heeft hij veel blessures gehad. In de tussentijd is Ajax veel beter geworden dan het team dat de finale van de Europa League haalde."

"Hij kan gezien en gedacht hebben: die Tadic, David Neres en Hakim Ziyech doen dingen die ik niet kan. Vergeet ook niet dat Ajax destijds ook verbaasd was over zijn doorbraak. Hij kwam bijna onverwacht in het elftal. Dolberg stak er in de jeugd ook niet met kop en schouders bovenuit”, stelt de commentator van de NOS. Hij vindt OGC Nice in ieder geval niet een juiste keuze. “De lat ligt daar absoluut lager. Het kan ook zomaar de sneltrein naar beneden zijn en dat hij over twee jaar weer in Denemarken speelt.”