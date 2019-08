Arsenal maakt zich op voor late transfer: ‘251 duels, een professional’

De kans is nog altijd aanwezig dat de wegen van Nacho Monreal en Arsenal deze maand gaan scheiden. Hoewel de linksback dit seizoen nog geen minuut miste, staat hij voor een transfer naar Real Sociedad. Met de eerdere komst van Schots international Kieran Tierney heeft de Londense club al ingespeeld op een eventueel vertrek van de Spanjaard.

Het is maar de vraag of Monreal, 33 jaar, de rest van het seizoen ook een prominente rol zal vervullen in de plannen van Unai Emery. Tierney zit momenteel in de ziekenboeg en Sead Kolasinac nadert zijn rentree na de veelbesproken overval in de straten van Londen. “Hij heeft heel goed gespeeld”, vertelde Emery zaterdag na de 3-1 nederlaag tegen Liverpool.

Emery weet niet of Monreal op Anfield zijn laatste duel voor Arsenal heeft gespeeld. “We moeten het er de komende dagen over hebben”, erkende de oefenmeester. “Hij heeft 251 duels voor Arsenal gespeeld en hij is een professional. Ik kan er nog geen duidelijkheid over geven. De transfermarkt in Europa is nog open, we gaan alle mogelijkheden bestuderen.”

Monreal maakte in 2013 de overstap van Málaga naar Arsenal. In 251 duels was de voormalig Spaans international goed voor 10 goals en 20 assists. De linkerverdediger ondertekende in 2016 een nieuw contract tot volgend jaar zomer, maar de kans is aanwezig dat de samenwerking voortijdig wordt beëindigd. Spaanse media verzekeren dat Monreal en Real Sociedad al een voorakkoord over een contract tot medio 2021 hebben en dat alleen nog een transfersom moet worden besproken.