Sergio Ramos wacht af: ‘Hij is een van de drie beste spelers ter wereld’

Het einde van de zomerse transfermarkt is in zicht, maar nog steeds is niet duidelijk waar de toekomst van Neymar ligt. De aanvaller zou in beeld zijn als versterking van Real Madrid, geniet concrete interesse van voormalig werkgever Barcelona, maar het kan ook zomaar dat de Braziliaan genoegen moet nemen met een langer verblijf bij Paris Saint-Germain. In Spanje wacht men in de tussentijd de ontwikkelingen af.

“Ik heb het altijd gezegd, ik vind Neymar een topvoetballer, een van de drie beste spelers ter wereld”, vertelde Sergio Ramos zaterdagavond na het gelijkspel van Real Madrid tegen Real Valladolid (1-1). “Maar het is een gebrek aan respect richting de selectie en de nieuwelingen als we het nu over spelers van andere clubs gaan hebben. De toekomst zal het uitwijzen.”

“We gaan het niet hebben over spelers die niet van Real Madrid zijn”, benadrukte directeur Emilio Butragueño toen hij de vraag kreeg of Neymar de misstap tegen Real Valladolid had kunnen voorkomen. “De wedstrijd is gelopen zoals hij is gelopen. We controleerden en domineerden, maar het heeft niet zo mogen zijn.”

Het is Ernesto Valverde naar eigen zeggen om het even dat Neymar zich tot nu toe niet openlijk heeft uitgesproken over zijn toekomst of over zijn voorkeur voor een nieuwe club. Het leidt de spelers van Barcelona niet af, zo verzekerde de coach daags voor het duel met Real Betis. “Elke transferperiode zijn er verwachtingen en vooral bij Barcelona. Hij behoort tot een andere club. Als de geruchten ons zouden afleiden, zouden we nooit kunnen spelen. We zijn het gewend.”

Thomas Tuchel noemde de transfersaga rondom Neymar zaterdag ‘verontrustend’. De trainer van Paris Saint-Germain wil de Braziliaanse aanvaller graag speelminuten geven in het duel van zondag met Toulouse, maar Tuchel beseft heel goed dat zijn sterspeler hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar is. De leiding van PSG wil niet dat de aanvaller in actie komt zolang zijn toekomst ongewis is.

“Neymar verkeert in een goede conditie en heeft een goede week achter de rug met zijn ploeggenoten”, werd Tuchel zaterdag op een persconferentie geciteerd door onder meer ESPN. “Desondanks is het standpunt van de club glashelder: Neymar kan niet spelen zolang er nog zoveel onduidelijkheid is over zijn toekomst. Mocht er zondag wel duidelijkheid zijn, dan kan hij gewoon spelen.”

“De hele situatie rondom Neymar is verontrustend en niemand is erbij gebaat”, gaf Tuchel ruiterlijk toe. “Inmiddels zijn we wel gewend dat Neymar in een dergelijke situatie verzeild raakt, dat was al zo toen hij geblesseerd was. Dat gebeurt nou eenmaal met topspelers.”