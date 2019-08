Philippe Coutinho lovend na debuut: ‘Hij is nog beter dan op televisie’

Bayern München boekte zaterdagavond de eerste zege van het nieuwe seizoen in de Bundesliga. Het team van trainer Niko Kovac was met 0-3 te sterk voor Schalke 04, dankzij drie doelpunten van Robert Lewandowski. De aanvaller had in de seizoensouverture tegen Hertha BSC (2-2) ook al alle Beierse doelpunten voor zijn rekening genomen.

“Hij is ongelooflijk, van wereldklasse”, vertelde Philippe Coutinho na afloop van het duel in Gelsenkirchen. De van Barcelona gehuurde middenvelder maakte na een klein uur spelen als vervanger van Thomas Müller zijn debuut bij Bayern. De Braziliaan was duidelijk onder de indruk van de kwaliteiten van de Pool. “Hij is ongelooflijk, alleen al de manier waarop hij traint.”

“Ik ben hier nu een week en van dichtbij is hij nog beter dan op televisie, veel beter”, verzekerde Coutinho. “Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld, een geweldige hattrick gemaakt en hij verdient het.” Lewandowski voert met vijf treffers zodoende de ranglijst van topscorers aan. In 246 duels voor Bayern was hij goed voor 197 doelpunten.

Lewandowski zelf bevestigde zaterdag een bericht van BILD, over een naderende contractverlenging tot medio 2023. “Het is voor 95 procent rond”, erkende de Pool, die nu tot de zomer van 2021 op de loonlijst staat.