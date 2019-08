AS Monaco maakt 18 miljoen euro over naar Spanje voor ‘de Strijder’

Guillermo Maripán gaat niet in de Premier League aan de slag. AS Monaco en Deportivo Alavés maken zaterdagavond bekend dat de verdediger zich voor vijf seizoenen aan de Franse club heeft verbonden. Maripán werd deze zomer met diverse clubs uit Engeland in verband gebracht en met name West Ham United toonde interesse.

De financiële noodzaak van Deportivo Alavés om Maripán te verkopen heeft ertoe geleid dat de club een formeel bod van achttien miljoen euro heeft geaccepteerd. Dat is zeven miljoen euro minder dan zijn transferclausule en drie miljoen euro meer dan een recent bod op de 25-jarige verdediger dat door de Basken onlangs werd afgeslagen.

Maripán maakte medio 2017 de overstap van Universidad Católica naar Alavés, ondanks interesse van onder meer Bayer Leverkusen en enkele Serie A-clubs. De Chileens international, die in eigen land el Toqui (de Strijder, red.) wordt genoemd, maakte in zijn eerste twee seizoenen in Spanje een uitstekende indruk en ziet zijn opmars nu beloond met een transfer.

AS Monaco ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie uit de Ligue 1 en kent ook deze voetbaljaargang geen goede start. De eerste twee duels gingen verloren. Leonardo Jardim beschikt sinds deze zomer over onder meer Wissam Ben Yedder, Adrien Silva, Gelson Martins en Islam Slimani.