‘De Stier’ laat uitblinkende Jasper Cillessen en Valencia in mineur achter

Jasper Cillessen en Valencia wachten nog altijd op de eerste zege in LaLiga. Een week na het ongelukkige gelijkspel tegen Real Sociedad (1-1) ging het team van trainer Marcelino onderuit bij Celta de Vigo. Gabriel el Toro Fernández maakte de enige treffer in Vigo, waar Cillessen een ruimere nederlaag van los Che voorkwam. Valencia ontvangt volgende week promovendus Real Mallorca.

De eerste helft bestond uit twee versies. Celta startte beter aan het duel en dat leidde na een kwartier spelen tot de 1-0. Na een lage voorzet van Denis Suárez vanaf links werkte Toro Fernández de bal met de hak achter Cillessen en liep Valencia achter de feiten aan. Het team van Marcelino rechtte echter de rug, zette een stap voorwaarts en verdiende zeker een gelijkmaker in Balaidos.

Het zat Valencia in de eerste helft echter niet mee. Na nog geen half uur spelen eindigde een inzet van Daniel Wass met links op de lat en enkele minuten voor rust miste een inzet van Goncalo Guedes de nodige precisie. Tussendoor had Maxi Gómez de gelijkmaker op zijn schoen. Precies op het moment dat het doel leeg was, trapte hij echter over de bal heen.

Celta kwam zeven minuten na rust ogenschijnlijk goed weg toen een pass van José Luis Gaya tegen de buitenkant van de paal ging, al insinueerde doelman Rubén Blanco dat hij de situatie onder controle had. Dik twintigduizend toeschouwers zagen hoe Cillessen de bezoekers tien minuten na rust op de been hield, door een inzet van Fernández van dichtbij goed te keren.

Het was niet de enige goede redding van Cillessen. Vijf minuten voor tijd verwerkte de Oranje-international op sublieme wijze een inzet van Suárez tot corner, terwijl heel Celta dacht dat het duel beslist was. Het was echter onvoldoende om Valencia aan een punt te helpen, daar men niet in staat was om te scoren. Na een overtreding van Ezequiel Garay op Suárez in de extra tijd leek de 2-0 vanaf elf meter in de maak. Cillessen raadde echter de intenties van Suárez en keerde zijn elfmetertrap.