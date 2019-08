Ferdi Kadioglu grijpt hoofdrol in blessuretijd; slecht nieuws voor Eljero Elia

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de topper tegen Medipol Basaksehir. De ploeg van trainer Ersun Yanal boog een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege. In de tweede minuut van de blessuretijd bepaalde Nabil Dirar de eindstand na een afgemeten voorzet van invaller Ferdi Kadioglu. Maandag kwam Kadioglu zelf nog tot scoren bij de 5-0 zege op Gazisehir Gaziantep.

De wedstrijd begon voor Basaksehir met een domper: Eljero Elia viel uit met een blessure en werd vervangen door Kerim Frei. Op slag van rust werd de 1-1 van Vedat Muriqi afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie, maar in de tweede helft kwam de Kosovaar alsnog op geldige wijze tot scoren door de bal met succes uit de lucht te nemen na een lange pass van Tolga Cigerci..

Fenerbahçe speelde vanaf minuut 55 met Kadioglu, die Garry Rodrigues verving, en de voormalig middenvelder van NEC vertolkte in de blessuretijd een hoofdrol. Vanaf de rechterflank bracht Kadioglu de bal bij Dirar, die raak kopte bij de tweede paal. Zodoende heeft Fenerbahçe na twee wedstrijden nog geen fout gemaakt in de Süper Lig, terwijl Basaksehir nog puntloos is.