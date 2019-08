Ribéry kan geen heldenrol vertolken in spektakelstuk tegen Napoli

In een waar spektakelstuk heeft Napoli zaterdag de eerste punten bijgeschreven in het nieuwe Serie A-seizoen. De nummer twee van de voorbije jaargang won met 3-4 bij het debuut van Franck Ribéry in dienst van Fiorentina. Napoli moest het nog stellen zonder Hirving Lozano, die kampt met een voetblessure. De meest besproken man van de avond was Dries Mertens, die fraai scoorde en op controversiële wijze een penalty versierde. De Belg kreeg tijdens de wedstrijd veel hoon over zich heen op sociale media.

Zomeraanwinsten Kevin-Prince Boateng en Franck Ribéry begonnen op de bank bij Fiorentina. Hetzelfde gold bij Napoli voor ex-Ajacied Amin Younes; Mertens opereerde als diepe spits bij de absentie van onder meer Arek Milik. Een vroege handsbal van Piotr Zielinski leidde tot een penalty voor Fiorentina, die werd benut door Erick Pulgar. Het was een discutabele beslissing: Zielinski stak zijn arm uit om zijn bewaker Gaetano Castrovilli achter zich te houden en de middenvelder van Fiorentina tikte de bal met de knie tegen de arm van de Pool.

Napoli wist de wedstrijd voor rust echter te kantelen. Zeven minuten voor rust controleerde Mertens de bal met zijn rug naar het duel, draaide hij weg bij German Pezzella en krulde hij de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Doelman Bartlomiej Dragowski kreeg enkel zijn vingertoppen nog tegen de bal. Het meest besproken moment van de wedstrijd volgde even daarna, toen Mertens zichzelf over een liggende Castrovilli leek te laten vallen en de strafschop meekreeg. Lorenzo Insigne maakte geen fout vanaf elf meter: 1-2.

Vijf minuten na rust kwam Fiorentina langszij, toen Nikola Milenkovic raak kopte uit een corner van Pulgar. Aan de overzijde zorgde José Callejón voor de hernieuwde voorsprong van Napoli, nadat hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied laag in de linkerhoek mikte. Opnieuw gaf Fiorentina zich echter niet gewonen. La Viola kwam via invaller en competitiedebutant Boateng op 3-3: hij schoot van afstand raak via de paal. De 3-4 volgde kort daarop en kwam op naam van Insigne. Bij Fiorentina maakte Ribéry zijn entree als invaller. De Fransman vroeg vlak voor tijd nog tevergeefs om een penalty.