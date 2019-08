Hugo Borst: ‘Het is ongelooflijk dat hij nooit bij Feyenoord terecht is gekomen’

Vitesse hield zaterdagavond een punt over aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Uitgerekend Bryan Linssen, voormalig aanvaller van Heracles, bezorgde de Arnhemmers een 1-1 gelijkspel. FOX Sports-analist Hugo Borst acht Linssen rijp voor een stap hogerop en ziet in hem een potentiële basisspeler voor Feyenoord.

"Als je Linssen wegdenkt bij Vitesse, blijft er weinig van over", oordeelt Borst na het gelijkspel in Almelo. "Ik vind het ongelooflijk dat hij nooit bij Feyenoord terecht is gekomen." Borst noemt Linssen een speler die 'te groot' is voor de subtop. "Hij zou zeker een vaste waarde bij Feyenoord worden. Het is een publieksspeler, die ontzettend populair zou worden."

Vrijdag deze week sprak Linssen, niet voor het eerst, zijn ambitie uit om een stap te zetten in de Eredivisie. "Iedereen heeft de ambitie om hogerop te gaan en te zien hoe ver je kunt komen. Feyenoord is een topclub in Nederland en zal dat ook altijd blijven. Als ik zeg dat ik Feyenoord, Ajax of PSV niet zie zitten, dan zou ik liegen voor de camera", erkende Linssen.

Linssen wil meedoen in de bovenste regionen van de Eredivisie; analist Simon Cziommer betwijfelt of dat gaat lukken bij Vitesse. "Als het goed loopt, hebben ze echt wel spelers als Oussama Tannane en Riechedly Bazoer die het verschil kunnen maken", stelt de Duitser, zelf oud-speler van Vitesse. "Maar vandaag hadden die spelers moeten opstaan, want andere spelers die het mogelijk kunnen maken om drie punten te pakken zijn er niet bij Vitesse."