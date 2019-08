FC Porto wint O Clássico en komt op gelijke hoogte met Benfica

De eerste Clássico van het seizoen is zaterdagavond in het voordeel van FC Porto geëindigd. Het team van trainer Sergio Conceicao zegevierde met 0-2 over Benfica. De aartsrivalen hebben nu ieder zes punten aan de eerste drie speeldagen van de Liga Sagres overgehouden.

Na dik twintig minuten werkte Zé Luis van dichtbij de 0-1 binnen, na bijzonder matig verdedigen van Benfica bij een hoekschop. In de slotfase bepaalde Moussa Marega de eindstand in Lissabon. Na een schitterende pass van Otávio kon de aanvaller af op doelman Odisseas Vlachodimos en eindigde het leer via de rechterpaal in het net: 0-2.