De Ligt benadrukt: ‘Zij werden heel lang gezien als de besten ter wereld, hè’

Matthijs de Ligt moet zijn debuut in de Serie A nog even uitstellen. De verdediger van Juventus bleef zaterdagavond negentig minuten op de bank zitten tegen Parma (0-1 zege); Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci vormden het centrale verdedigingsduo. Hoewel De Ligt teleurgesteld is, zegt hij 'realistisch' te blijven en zijn plek te zullen moeten veroveren bij Juventus.

"Natuurlijk had ik het liefst willen spelen". beaamt de zomeraankoop in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Aan de trainingen kon ik vooraf ook niks aflezen, in die zin zag ik het niet aankomen dat ik wissel zou staan, maar ik respecteer uiteraard het besluit van de trainer." Die trainer was assistent Giovanni Martusciello; hoofdtrainer Maurizio Sarri liep deze week een longontsteking op.

Naar eigen zeggen zit De Ligt nog in een 'gewenningsfase' bij Juventus. "Het duo dat vandaag speelde, Chiellini en Bonucci, werd heel lang gezien als het beste verdedigingsduo ter wereld, hè", benadrukt hij. "Het is niet zo dat je je daar eventjes tussen speelt in een openingswedstrijd. Ik zal zelf mijn plek moeten veroveren dit seizoen." Over een week wacht de volgende kans voor De Ligt, in de topper tegen Napoli.

Italiaanse kranten rekenden vooraf op een basisplaats voor De Ligt, maar de opstelling van Juventus kende wel meer verrassingen. Zo had Gonzalo Higuaín voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 een basisplaats in de voorhoede. Net als De Ligt moesten ook Paulo Dybala en zomeraanwinst Adrien Rabiot genoegen nemen met een plek op de bank; uiteindelijk viel Rabiot nog wel in. Aaron Ramsey zat niet bij de selectie.