Guardiola dompelt Santiago Bernabéu en Real Madrid in rouw

De eerste thuiswedstrijd van Real Madrid in het nieuwe LaLiga-seizoen is in mineur geëindigd. Een week na de 1-3 overwinning bij Celta de Vigo kwam het team van trainer Zinédine Zidane in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Real Valladolid. Een laat doelpunt van Karim Benzema werd weggepoetst door een nog later doelpunt van Sergi Guardiola: 1-1.

Real Madrid was voor rust veel te sterk voor Real Valladolid, maar het ontbrak aan scherpte in de laatste meters. Het team van Zidane haalde een ruime voldoende op fysiek gebied, had het merendeel van de eerste helft de bal in zijn bezit en zowel Gareth Bale als James Rodriguez maakte een goede indruk. Dat leidde tot mooie combinaties rond het doelgebied van Valladolid, dat zich in de eerste helft gedwongen zag om vooral tegen te houden.

Een openingstreffer zat er echter niet in. De beste kansen waren voor James, maar de Colombiaan schoot niet met scherp. Hoewel een kopbal van Bale na rust zomaar de 1-0 had kunnen zijn, zat Real na rust niet goed in de wedstrijd en kwam Valladolid er enkele keren goed uit. Zidane keek lijdzaam toe hoe de bezoekers stand bleven hielden en koos ervoor om Isco naar de kant te halen, ten faveure van Luka Jovic.

Jovic had vrijwel onmiddellijk de openingstreffer kunnen maken, maar na voorbereidend werk van Bale eindigde zijn fraaie inzet op de lat. Aan de andere kant van het veld moest Thibaut Courtois tot het uiterste gaan om een schot van Waldo Rubio te keren. Acht minuten voor tijd leek Benzema met een inzet in de verre hoek voor de winnende treffer te zorgen. Valladolid verleende daar echter geen medewerking aan en hield dankzij een inzet van Guardiola door de benen van Courtois toch nog een punt over aan het bezoek aan de hoofdstad.