Memphis Depay heeft boodschap; ex-Ajacied showt nieuwe auto

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Memphis Depay brengt zijn volgers een levensles bij. Samen met Justin Kluivert laat hij zien negativiteit van zich af te laten glijden.





Jody Lukoki heeft een nieuwe auto. De buitenspeler, al jarenlang actief in Bulgarije bij Ludogorets, toont zijn Range Rover Sport SVR.





Sergi Roberto heeft geen nieuwe auto, maar de middenvelder van Barcelona geeft zijn Porsche Cayenne wel een wasbeurt.





Ajacied Hakim Ziyech keerde terug uit Cyprus met een teleurstellend resultaat tegen APOEL Nicosia (0-0). Dit weekend is de Ajacied vrij; woensdag wacht de return in de Johan Cruijff ArenA.





Hirving Lozano vertrok deze week naar Napoli. De aanvaller blikt terug op een mooie periode bij PSV, waar hij twee jaar speelde.





Graziano Pellè is inmiddels alweer terug naar China, maar deze zomer was de Italiaan met zijn vriendin Viktoria Varga te vinden op het Griekse eiland Mykonos.





Lieke Martens was met haar zus in de binnenstad van Barcelona. ‘Goede fotograaf’, laat zus Meike weten in de reacties.





Lars Veldwijk is dolgelukkig met zijn kindjes Mason en Zara-Lizzy Noé. De spits zit bij Sparta Rotterdam op de bank, maar kwam dit seizoen in drie invalbeurten al twee keer tot scoren.