Liverpool alleen aan kop dankzij show van Salah tegen Arsenal

Liverpool is als enige club nog foutloos in de Premier League. Na de eerste twee wedstrijden hadden alleen Liverpool en Arsenal zes punten verzameld en zaterdagavond trok de ploeg van Jürgen Klopp ook een onderling duel naar zich toe. Op Anfield won Liverpool met 3-1 van Arsenal, mede door twee doelpunten van Mohamed Salah. The Reds waren in grote delen van de wedstrijd oppermachtig voor eigen publiek.

Zowel Klopp als Unai Emery voerde twee wijzigingen door in de opstelling, ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. James Milner en Alex Oxlade-Chamberlain maakten bij Liverpool plaats voor Fabinho en Jordan Henderson, terwijl Nicolas Pépé en Granit Xhaka hun entree maaken bij Arsenal ten koste van Alexandre Lacazette en Reiss Nelson. Voor zomeraankoop Pépé was het zijn eerste basisplek. De aanvaller had in de eerste helft de beste mogelijkheid voor Arsenal, maar trok aan het kortste eind in een één-op-één-situatie met doelman Adrián.

Bij rust leidde Liverpool met 1-0. Het enige doelpunt van de eerste helft werd vier minuten voor rust gemaakt door Joël Matip. Na een corner van Trent-Alexander Arnold torende Matip uit boven Sokratis Papastathopoulos, waarna hij het openingsdoelpunt binnenknikte. In de blessuretijd kreeg James Milner een vrije kopkans om er 2-0 van te maken, maar hij had minder succes in de afronding. Liverpool nam de 1-0 voorsprong mee de rust in en dat was gezien het overwicht op het veld een logische tussenstand, al liet Arsenal zich dus niet onbetuigd.

In het tweede bedrijf trok Liverpool de wedstrijd aan de hand van Salah naar zich toe. De aanvaller sloeg voor het eerst toe vanaf elf meter, nadat David Luiz in het strafschopgebied aan zijn shirt greep. Salah vuurde de strafschop vol overtuiging in de bovenhoek: 2-0. Niet veel later breidde de Egyptenaar de marge uit naar drie doelpunten. Op het middenveld stuurde hij David Luiz het bos in met een handige voetbeweging, waarna hij niet meer te achterhalen was door Nacho Monreal en zijn sprint afrondde met een laag, geplaatst schot in de linkerhoek.

In zes wedstrijden tegen Arsenal in de Premier League was Salah betrokken bij acht doelpunten, met zes treffers en twee assists. Arsenal leek te snakken naar het laatste fluitsignaal. Zelfs toen Liverpool de voet van het gaspedaal haalde, had de thuisploeg ogenschijnlijk de volledige controle over de wedstrijd. Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, zocht geduldig naar een nieuwe opening. Uit het niets was het echter Arsenal dat het volgende doelpunt voor zijn rekening nam, zes minuten voor tijd via Lucas Torreira. Dichter bij kwam Arsenal desondanks niet.