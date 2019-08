Juventus kent zonder Matthijs de Ligt goede start van nieuw Serie A-seizoen

Juventus is het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. De regerend kampioen van de Serie A was zaterdagavond met 0-1 te sterk voor Parma, dankzij een treffer van Giorgio Chiellini. Matthijs de Ligt bleef negentig minuten lang op de bank en moet nog even wachten op zijn officiële debuut voor zijn nieuwe club.

Italiaanse kranten rekenden op een basisplaats voor De Ligt, maar de opstelling van Juventus kende wel meer verrassingen. Zo had Gonzalo Higuaín voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 een basisplaats in de voorhoede. Net als De Ligt moesten ook Paulo Dybala en zomeraanwinsten Aaron Ramsey en Adrien Rabiot genoegen nemen met een plek op de bank. Aldaar werden de honneurs waargenomen door assistent-trainer Giovanni Martusciello. Hoofdtrainer Maurizio Sarri, die deze zomer werd aangetrokken, kampt met de gevolgen van een longontsteking.

Het eerste doelpunt van het nieuwe Serie A-seizoen liet niet lang op zich wachten. Een corner van Juventus werd weggebokst door doelman Luigi Sepe, waarna Alex Sandro de bal terugbracht in het strafschopgebied. Chiellini stond op de goede plek om de 0-1 binnen te werken. Na het doelpunt oogde Juventus nog dominanter en zelfverzekerder dan ervoor. Het mondde uit in een treffer van Cristiano Ronaldo na een hard schot in de korte hoek, maar de VAR oordeelde dat hij met zijn schouder buitenspel stond en dus ging het feest niet door voor Juventus.

Ondanks enkele aardige mogelijkheden in de counter was het voor Parma moeilijk om van de eigen helft af te komen. Er was voor Juventus weinig reden tot zorg, al bleef de marge beperkt. In de tweede helft was met name Ronaldo meermaals dicht bij het tweede doelpunt voor Juventus. Doelman Sepe lag echter meermaals in de weg voor de aanvaller. Martusciello voerde zijn drie wissels door na rust: Rabiot, Juan Cuadrado en Federico Bernardeschi kwamen in de ploeg en De Ligt bleef op de bank. Tot opluchting van Juventus zeilde een vrije trap van Hernani in de blessuretijd net naast het doel van Wojciech Szczesny, die de voorkeur kreeg boven de teruggekeerde Gianluigi Buffon.