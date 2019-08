Jan-Joost van Gangelen: ‘Hij heeft ook gewoon een Antilliaanse kont’

Leroy Fer was donderdagavond de gevierde man bij Feyenoord. Met twee doelpunten loodste de middenvelder zijn ploeg voorbij Hapoel Beer Sheva (3-0), maar na afloop klonk ook kritiek op Fer. Zo stelde Johan Derksen bij Veronica Inside dat de zomeraanwinst van Feyenoord 'met tien kilo overgewicht het veld op kwam sjokken'. Zaterdagavond is het vermeende overgewicht van Fer ook bij FOX Sports onderwerp van gesprek.

Fer kwam transfervrij over van Swansea City, nadat een blessure hem aan de kant hield in de laatste maanden van het seizoen. "Hij moet misschien nog wel iets fitter worden, maar je ziet wel een bepaalde kracht in de manier waarop hij de doelpunten maakt", stelt Ronald de Boer in een terugblik op de wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva. "Ik denk dat het wel meevalt met zijn vetpercentage. Hij is gewoon gespierd. Ik denk dat het wel iets slanker kan, maar die sprongkracht bij de 2-0 was mooi om te zien."

Presentator Jan-Joost van Gangelen denkt dat Fer zijn voorkomen maar deels in de hand heeft. "Hij heeft ook gewoon een Antilliaanse kont. Een heel grote kont", zegt hij lachend. Vervolgens wordt ook het optreden van Trabzonspor-huurling Edgar Ié uitgelicht: de verdediger maakte een uitstekende indruk en werd door het publiek in de armen gesloten. Ié kwam verdedigend niet in de problemen en viel ook op met zijn rushes naar voren. De Boer en Marco van Basten zijn positief over de eerste wedstrijd van Ié als basisspeler in De Kuip.

"Vorige keer dat hij inviel, vroeg ik me af wat voor type het was", doelt De Boer op de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) in de Eredivisie. "De bal leek toen niet bepaald zijn vriend. Maar nu zag ik snelheid en kracht bij hem. Hij durfde initiatief te nemen." Van Basten is eveneens onder de indruk van de snelheid van Ié. "Dat scheelt al enorm in het spel van Feyenoord. Af en toe gaat er iets mis bij Feyenoord, maar dan kan hij het oplossen met zijn snelheid."