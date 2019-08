Valverde gaat niet in op vragen over Frenkie de Jong: ‘Schuld van Engelsen’

Barcelona hoopt zondagavond in eigen huis tegen Real Betis de eerste overwinning van het nieuwe seizoen in LaLiga bij te schrijven. De ploeg van trainer Ernesto Valverde ging op de eerste speeldag immers met 1-0 onderuit bij Athletic Club en een tweede misstap zo vroeg in het seizoen zou een hard gelag zijn voor de regerend landskampioen van Spanje. Valverde liet zich aan de vooravond niet in zijn kaarten kijken en wilde niet kwijt met welke elf hij gaat spelen.

Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of Lionel Messi zijn rentree kan maken. “We moeten de training afwachten. Ik kan nog niets daarover zeggen. Ik weet op dit moment niet of we wel of niet op Messi kunnen rekenen en in welke mate”, benadrukte de oefenmeester, die hoe dan ook geen risico gaat nemen. “We kunnen geen stap achteruitzetten. Als hij niet honderd procent speelklaar is, ben ik van mening dat hij niet moet spelen.”

Valverde kreeg de vraag of Frenkie de Jong weer in de basis zal starten. Daar zat de trainer van los Azulgrana niet op te wachten. “We hebben acht middenvelders en niet iedereen kan bij de wedstrijdselectie zitten. Het is de schuld van de Engelsen. Die hebben het voetbal uitgevonden en stonden slechts elf spelers toe.” De oefenmeester sluit hoe dan ook niet uit dat een middenvelder in de voorhoede plaatsneemt, indien na Ousmane Dembélé en Luis Suárez ook Messi niet inzetbaar zal zijn.

“Het is duidelijk dat het ons aan aanvallers ontbreekt. Spelers die kunnen scoren. We hebben spelers nodig die in het doelgebied kunnen komen en kunnen scoren. Het is zaak om het geheel in balans te brengen. We zijn nog in afwachting van Messi, maar we zouden ervoor kunnen kiezen om met meer aanvallende middenvelders te spelen”, erkende Valverde.