Invalbeurt tegen Antwerp was voorlopig laatste AZ-optreden voor Johnsen

AZ verhuurt Björn Johnsen tot het eind van het kalenderjaar aan Rosenborg, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De Noor had in Alkmaar weinig uitzicht op speeltijd en gaat zodoende zijn geluk beproeven bij de topclub uit zijn geboorteland. Het nieuws over zijn verhuur werd zaterdagochtend al naar buiten gebracht door De Telegraaf.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts laat weten dat Johnsen aan het begin van het seizoen intern heeft aangegeven 'open te staan voor iets anders', omdat zijn perspectief op speelminuten was afgenomen. "Met oog op de Noorse nationale ploeg en het aankomende EK in 2020, wil hij spelen. Als club wilden we daar natuurlijk aan meewerken. We wensen Björn veel succes in Trondheim", aldus Huiberts.

Johnsen kwam in 2017 bij ADO Den Haag terecht in de Eredivisie. De Noorse spits maakte grote indruk en beleefde een topseizoen. Hij was negentien keer trefzeker in de competitie en verdiende een transfer naar AZ. In Alkmaar werd hij aangetrokken na het vertrek van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh, maar de successen zoals zijn voorgangers beleefde hij niet. Dit seizoen moet hij Myron Boadu voor zich dulden als spits, al deed Johnsen donderdag wel een kwartier mee tegen Royal Antwerp (1-1).

Vorig seizoen kwam de Noor tot 22 wedstrijden namens AZ, waarvan 7 als basisspeler. Hij was zesmaal trefzeker in de Eredivisie en daar blijft het voorlopig bij. Bij de kampioen van Noorwegen mag Johnsen hopen op Champions League-voetbal. De club uit Trondheim heeft nog een kleine kans op het bereiken van de groepsfase van het miljardenbal. In de play-offs werd de heenwedstrijd tegen Dinamo Zagreb met 2-0 verloren. Dinsdag staat de return op het programma. Johnsen heeft een contract tot medio 2022 bij AZ.