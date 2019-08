Van Aanholt treedt in voetsporen van Henry: ‘Er is altijd een eerste keer’

Een voltreffer van Patrick van Aanholt gaf zaterdag de doorslag bij de ontmoeting tussen Manchester United en Crystal Palace. Het duel op Old Trafford leek door een late treffer van Daniel James in 1-1 te eindigen, maar in de 92e minuut schoot de Nederlander het leer achter David de Gea. Van Aanholt is pas de tweede speler ooit die in de negentigste minuut of later een winnende treffer tegen Manchester United in de Premier League maakt.

Thierry Henry was tot zaterdag de eerste en enige voetballer die daarin was geslaagd: in het tenue van Arsenal, in januari 2007. Van Aanholt is wél de eerste die daarin slaagt op Old Trafford. “Ik zag ruimte en zodra ik ruimte zie, wil ik naar voren. Ik weet dat ik snel ben. Ik schoot op doel en zag de bal tegen de touwen gaan. Drie punten na een zware wedstrijd. Het geluk was aan onze zijde”, vertelde hij na afloop.

Luttele minuten voor de 1-2 had James de tussenstand genivelleerd. “Dat was een klap", erkende Van Aanholt. "We hadden zo hard gewerkt om geen tegendoelpunt te krijgen, maar ik ben blij dat we konden counteren en Manchester United konden terugpakken. We wisten van tevoren dat zij de bal zouden hebben en dat ze de aanval zouden opzoeken. Daar hebben we heel de week aan gewerkt. In de rust wisten we dat we niet zouden verliezen. We wilden drie punten.”

Het is voor Crystal Palace pas de eerste overwinning op Manchester United in de historie van de Premier League. “Er is altijd een eerste keer”, benadrukte Van Aanholt in gesprek met BBC Sports. “Ik denk dat we goed hebben gespeeld en dat we drie punten verdiend hebben.” De overwinning komt voor the Eagles zeer gelegen, na een remise tegen Everton (0-0) en een nederlaag tegen Sheffield United (1-0).