Bayer Leverkusen is na een helft klaar; Schreuder verslaat Klaassen

Bayer Leverkusen heeft ook de tweede competitiewedstrijd in het nieuwe Bundesliga-seizoen gewonnen. Het team van Peter Bosz was zaterdagmiddag een maatje te groot voor Fortuna Düsseldorf en heeft nu zes punten uit twee duels. Het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder en het Werder Bremen van Davy Klaassen hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar in extremis zorgde de thuisploeg ervoor dat Werder na twee speeldagen nog op nul punten staat. De start van SC Freiburg mag er juist zijn: na de eerdere overwinning op FSV Mainz 05 werd zaterdag ook SC Paderborn 07 verslagen.

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen 1-3

Het duel in de Merkur Spiel-Arena was na 39 minuten spelen reeds beslist. Het team van Bosz had slechts zes minuten nodig om aan de leiding te gaan: na een pass van Kevin Volland was Lewis Baker weliswaar eerder bal bij de dan Kerem Dermirbay, maar hij werkte de bal in zijn eigen doel. Bayer gooide het duel tussen minuut 33 en minuut 39 in het slot. Charles Aranguiz verdubbelde de marge na een vrije trap, na goedkeuring van de VAR, en zes minuten voor rust verscheen de 0-3 op het scorebord: na goed voorbereidend werk van Volland werkte Karim Bellarabi de bal achter Zack Steffen.

Na de onderbreking zakte Bayer zeker niet in en probeerde het team van Bosz aanvankelijk nog de score ruimer uit te laten vallen. In de laatste twintig minuten werd de bal ietwat meer aan de thuisploeg gegund en werd het ook wat drukker rondom het doelgebied van Lukas Hradecky. Na enkele mogelijkheden viel acht minuten voor tijd de 1-3. Alfredo Morales schoot raak nadat Jonathan Tah de bal niet goed kon verwerken.

TSG Hoffenheim - Werder Bremen 3-2

De neutrale toeschouwer was in de eerste helft de grote verliezer. Rondom de doelgebieden van Oliver Baumann en Jiri Pavlenka gebeurde vrijwel niets. De bezoekers, met Klaassen in de basis, oogden ietwat gevaarlijker in de eerste 45 minuten en sloegen vlak voor de onderbreking ook toe. Na een corner van Nuri Sahin vanaf links was Niclas Füllkrug attenter dan Stefan Posch en Ihlas Bebou en kopte hij het leer achter Baumann: 0-1.

Hoffenheim zorgde na rust voor de ommekeer. Na een corner van Dennis Geiger was Niklas Moisander te passief en kopte Ermin Bicakcic de bal binnen. Na een uur spelen was de 2-1 een feit: Bebou klopte Pavlenka met een goed schot vanaf een meter of elf. Werder leek twintig minuten voor tijd op 2-2 te komen, toen de bal na een mislukt schot van Klaassen alsnog door Füllkrug werd binnengewerkt. De VAR constateerde echter hands.

Ofschoon Johannes Eggestein in de 77e minuut zijn tweede gele kaart kreeg, leek Werder toch nog een punt aan het duel over te houden. Na een pass van Klaassen schoot Yuya Osako de 2-2 binnen. In de slotfase dwong Hoffenheim toch nog een zege af. Uit een corner van opnieuw Geiger kopte Pavel Kadebarek de winnende treffer binnen: 3-2.

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 1-1

FC Augsburg en het 1. FC Union Berlin van Sheraldo Becker hebben allebei het eerste punt van het seizoen gepakt:. De promovendus uit Berlijn deed in de eerste helft goed mee met de thuisploeg en kreeg ook enkele kansen om de score te openen, al wist onder meer Keven Schlotterbeck niet tot scoren te komen. Ruben Vargas deed dat na een uur spelen wel namens Augsburg. Kort daarvoor verzuimde Anthony Ujah om Becker alleen voor doelman Tomas Koubek te zetten. Het slotoffensief van Union leverde de verdiende gelijkmaker op, want Sebastian Andersson trok de stand tien minuten voor tijd gelijk. De rode kaart voor Schlotterbeck in de slotminuten had geen gevolgen voor de bezoekers uit de Duitse hoofdstad.

SC Paderborn 07 - SC Freiburg 1-3

Freiburg won de eerste competitiewedstrijd met 3-0 van FSV Mainz 05, maar tegen Paderborn leek het al gauw mis te gaan. Na een rappe counter stoomde Streli Mamba met succes op aan de linkerflank: de aanvaller was veel te snel voor zijn belagers en mikte de bal via de binnenkant van de paal langs doelman Alexander Schwolow. Freiburg rechtte de rug echter halverwege de eerste helft, toen Gian-Luca Waldschmidt een strafschop benutte na een duidelijke handsbal van Christian Strohdiek. Vijf minuten voor rust grepen de bezoekers de leiding via Nils Petersen, die de doelman omspeelde nadat de achterhoede van Paderborn een lange bal van achteruit verkeerd had ingeschat. In de blessuretijd van de tweede helft stelde invaller Chang-Hoon Kwon de zege veilig.

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1-3

Borussia Mönchengladbach heeft zich in de subtop van de Bundesliga genesteld dankzij een overwinning op FSV Mainz 05. De thuisspelende ploeg, met Jean-Paul Boëtius in de gelederen, kende de betere start en kwam via Robin Quaison al na ruim een kwartier spelen op voorsprong. De comeback van Gladbach werd ingeluid door Stefan Lainer, die na een halfuur spelen de 1-1 voor zijn rekening nam. Pas in de slotfase van het boeiende duel namen die Fohlen afstand van Mainz, met doelpunten van Alassane Plea en Breel Embolo in een tijdsbestek van drie minuten. Boëtius en consorten waren daarna niet meer bij machte om een slotoffensief in te zetten.