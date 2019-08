Maduro ziet nóg een groter puzzelstuk bij Ajax dan vervanging Van de Beek

Ajax moet het woensdag tegen APOEL Nicosia stellen zonder Donny van de Beek, zo werd zaterdagmiddag duidelijk. De middenvelder hield een spierblessure over aan de training en staat volgens De Telegraaf twee tot drie weken aan de kant. Hedwiges Maduro noemt Van de Beek een 'belangrijke schakel' in de ploeg, maar ziet voldoende alternatieven voor trainer Erik ten Hag.

In gesprek met Ajax Showtime doet Maduro drie suggesties: Hakim Ziyech op 'tien', Dusan Tadic op 'tien' met Klaas-Jan Huntelaar als spits of Quincy Promes op 'tien' met Tadic als spits" Het is natuurlijk wel jammer dat Donny niet kan spelen, want hij is wel een belangrijke speler", stipt Maduro aan. De voormalig middenvelder denkt echter wel dat Ajax op andere manieren de diepgang kan opvangen die Van de Beek op het veld brengt.

"Dan speel je misschien wat anders. Als Promes op tien zou spelen, zou hij die diepgang ook hebben. Met Tadic op tien heb je dat wat minder, maar dan speel je wel met een echte spits. Het ligt eraan hoe Ten Hag wil spelen", geeft Maduro aan. In zijn ogen heeft Ten Hag echter een nóg groter 'puzzelstuk' dan de vervanging van Van de Beek: Maduro vraagt zich vooral af wie er naast Daley Blind zal spelen op het middenveld, achter de nummer tien.

"Daar zijn ze nog zoekende naar de juiste combinatie. Ik had zelf verwacht dat Van de Beek een linie terug zou gaan zakken. Ik denk dat hij een van de betrouwbare spelers is op het middenveld, samen met Blind. De nieuwelingen hebben nog moeite", merkt hij op. In het uitduel met APOEL (0-0) koos Ten Hag voor Razvan Marin, maar de van Standard Luik overgekomen middenvelder maakte geen goede indruk.