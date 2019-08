Dortmund-back ontkent PSG-geruchten: ‘Stop met verspreiden valse informatie’

Volgens Paris United zou Raphaël Guerreiro zaterdag samen met zijn entourage een afspraak hebben met Leonardo, de technisch directeur van Paris Saint-Germain, om te praten over een transfer richting de kampioen van Frankrijk. De 25-jarige linksback van Borussia Dortmund laat echter via een bericht op Twitter weten dat hier geen enkele sprake van is.

“Ik reageer normaal gesproken zelden op zulke gerichten maar stop alstublieft met het verspreiden van valse informatie”, schrijft Guerreiro in een rechtstreeks bericht aan Paris United. De vleugelverdediger, die zijn laatste contractjaar bij Dortmund is ingegaan, is in de Turkse media in verband gebracht met Fenerbahçe.

Een langer verblijf bij Dortmund lijkt geen optie te zijn voor Guerreiro, die vrijdagavond ontbrak in de uitwedstrijd van BVB tegen 1. FC Köln (1-3 overwinning). Trainer Lucien Favre had voor de wedstrijd nog aangegeven dat de Portugese verdediger fit genoeg was om mee te doen. Media in Duitsland weten te melden dat de flankspeler een deadline van twee weken heeft gekregen om een definitieve beslissing te nemen en dat deze termijn inmiddels is verstreken.

Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke omschreef Guerreiro onlangs nog als ‘een geweldige voetballer’, maar plaatste tevens een duidelijke kanttekening. “We moet in deze situatie ook niet het zakelijke aspect uit het oog verliezen.” De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen moeizaam, ondanks het feit dat Dortmund een driejarig contract met een jaarsalaris van vijf miljoen euro zou hebben voorgelegd aan Guerreiro. De linksback werd drie jaar geleden voor twaalf miljoen euro overgenomen van Lorient en kwam tot dusver tot 56 duels in de Bundesliga.