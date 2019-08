Matthijs de Ligt verrassenderwijs op de bank bij Juventus

Matthijs de Ligt heeft geen basisplaats in de eerste competitiewedstrijd van Juventus. De zomeraankoop van Juventus begint vanaf 18.00 uur op de bank in de uitwedstrijd tegen Parma. Het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

De reserverol voor De Ligt is verrassend, daar Italiaanse kranten uitgingen van een basisplaats voor de Nederlander. Zijn absentie is echter niet de meest opvallende keuze bij Juventus. Zo heeft Gonzalo Higuaín voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 een basisplaats in de voorhoede.

Cristiano Ronaldo en Douglas Costa completeren de voorhoede. Federico Bernardeschi en Paulo Dybala moeten genoegen nemen met een reserverol. Hetzelfde geldt voor de teruggekeerde doelman Gianluigi Buffon, terwijl er op het middenveld geen plek voor twee andere zomeraanwinsten: Aaron Ramsey en Adrien Rabiot.

Overigens worden de honneurs op de bank van Juventus waargenomen door assistent-trainer Giovanni Martusciello. Hoofdtrainer Maurizio Sarri, die deze zomer werd aangetrokken, kampt met de gevolgen van een longontsteking en laat de eerste twee wedstrijden van het seizoen in ieder geval aan zich voorbijgaan, zo maakte Juventus deze week bekend.

Opstelling Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo