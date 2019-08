Derby County en Phillip Cocu komen niet op stoom in Championship

De tweede zege van Derby County in de Championship laat op zich wachten. Het team van Phillip Cocu kwam zaterdag in eigen huis niet langs West Bromwich Albion: 1-1. Martyn Waghorn verzilverde in de zesde minuut een strafschop, nadat hij zelf onderuit was gehaald in het strafschopgebied. De aanvaller liet vlak voor rust na om voor de 2-0 te zorgen, toen Sam Johnstone zijn intenties bij een tweede elfmetertrap raadde.

De misser van Waghorn leek zonder gevolgen te blijven, daar WBA ook na rust moeite had om om op Pride Park tot scoren te komen. Zes minuten voor tijd schoot Kenneth Zohore echter raak vanaf elf meter, ondanks de inspanningen van Kelle Roos. De remise is wederom een matig resultaat voor Cocu, daar de laatste drie competitieduels al slechts twee punten had opgeleverd: 0-0 tegen Swansea City, 2-2 bij Stoke City en 1-2 tegen Bristol City. The Rams, die het seizoen winnend bij Huddersfield Town begonnen, hebben nu zes punten uit de eerste vijf duels.