Grote tegenvaller voor Ajax: Van de Beek paar weken uitgeschakeld

Ajax kan woensdag in de return van de play-offs van de Champions League niet beschikken over Donny van de Beek. De middenvelder liep vrijdag tijdens training een spierblessure aan zijn bovenbeen op en moet de return laten schieten, zo meldt Ajax via de officiële clubkanalen.

"Ik baal vreselijk. De wedstrijd van woensdag tegen APOEL mis ik zeker. Komende week hoop ik duidelijkheid te krijgen hoe lang het daarna nog gaat duren", laat Van de Beek weten. Hoe ernstig zijn spierblessure precies is, zal dus nog moeten blijken. De Telegraaf rekent echter op een absentie van twee tot drie weken.

Dit seizoen begon Van de Beek in alle zeven officiële wedstrijden van Ajax in de basis. Hij kwam tweemaal tot scoren. Vorige week stond hij negentig minuten op het veld tegen APOEL (0-0); Ajax hoopt het karwei woensdag te klaren voor eigen publiek. Mocht dat niet lukken, dan stroomt men door naar de groepsfase van de Europa League.

Van de Beek stond op Cyprus centraal op het middenveld opgesteld, met een aanvallende rol. Trainer Erik ten Hag van Ajax heeft meerdere opties om zijn gemis op te vangen. Noa Lang kan op zijn positie uit de voeten, al zouden ook Hakim Ziyech en Quincy Promes als aanvallende middenvelder kunnen spelen en opereerde David Neres in het verleden op die positie bij Ajax.