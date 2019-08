Dubbelslag Abraham bezorgt Lampard en Chelsea eerste overwinning

Chelsea is er zaterdag voor de eerste keer dit seizoen in geslaagd om een competitiewedstrijd winnend af te sluiten. Het elftal van manager Frank Lampard won in een boeiende ontmoeting met 2-3 van promovendus Norwich City, met Tammy Abraham als de gevierde man bij the Blues. De 21-jarige aanvaller scoorde tweemaal voor Chelsea, terwijl ook ex-Vitessenaar Mason Mount wist te scoren.

Abraham opende de score namens Chelsea al na drie minuten, na een vlot lopende aanval van de bezoekende ploeg. De spits van de Londense club ontving de bal in het strafschopgebied en liet vervolgens doelman Tim Krul kansloos met een geplaatst schot in de verre hoek. De euforie aan Chelsea-zijde was echter van korte duur, want Todd Cantwell trok de stand op Carrow Road slechts drie minuten later alweer gelijk.

Mount, die een week geleden tegen Leicester City ook al trefzeker was, kwam in Norwich wederom tot scoren. Het goede voorbereidende werk was van Christian Pulisic. Ook ditmaal kon Chelsea niet lang genieten van de voorsprong, want Teemu Pukki tekende al snel voor de 2-2. De behendige aanvaller uit Finland verzorgde vorige week nog een hattrick in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Newcastle United en Pukki is na het duel met Chelsea de tweede speler die vijf doelpunten weet te maken in zijn eerste drie Premier League-wedstrijden. Alleen Pavel Pogrebnyak ging hem voor, daar de Russische aanvaller deze prestatie in 2012 leverde in dienst van Fulham.

Abraham sloeg ruim twintig minuten voor tijd andermaal toe, deze keer met een schuiver van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek. De jonge aanvaller werd korte tijd later afgelost door Olivier Giroud. Norwich probeerde voor de derde keer op gelijke hoogte te komen en raakte via Ben Godfrey nog de lat. Chelsea hield echter stand en boekte daarmee een langverwachte overwinning, na eerder met 4-0 te hebben verloren van Manchester United en een 1-1 gelijkspel tegen Leicester.