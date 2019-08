Ajax krijgt concurrentie van David Beckham

Het is niet uitgesloten dat Paulo Dybala alsnog naar Tottenham Hotspur gaat. De Londenaren kunnen hem mogelijk in januari aantrekken als hij deze zomer bij Juventus blijft. (The Sun)

David Luiz stond niet bovenaan het wensenlijstje van Arsenal. The Gunners probeerden het eerst bij RB Leipzig-verdediger Dayot Upamecano en Juventus-stopper Daniele Rugani, voordat Luiz van Chelsea werd overgenomen. (The Telegraph)