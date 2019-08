Tuchel schikt zich in zijn lot: ‘Standpunt PSG over Neymar is glashelder’

Thomas Tuchel noemt de transfersaga rondom Neymar zaterdag ‘verontrustend’. De trainer van Paris Saint-Germain wil de Braziliaanse aanvaller graag speelminuten geven in het duel van zondag met Toulouse, maar Tuchel beseft heel goed dat zijn sterspeler hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar is. De leiding van PSG wil niet dat de aanvaller in actie komt zolang zijn toekomst ongewis is.

“Neymar verkeert in een goede conditie en heeft een goede week achter de rug met zijn ploeggenoten”, wordt Tuchel zaterdag op een persconferentie geciteerd door onder meer ESPN. “Desondanks is het standpunt van de club glashelder: Neymar kan niet spelen zolang er nog zoveel onduidelijkheid is over zijn toekomst. Mocht er zondag wel duidelijkheid zijn, dan kan hij gewoon spelen.”

“De hele situatie rondom Neymar is verontrustend en niemand is erbij gebaat”, geeft Tuchel ruiterlijk toe. “Inmiddels zijn we wel gewend dat Neymar in een dergelijke situatie verzeild raakt, dat was al zo toen hij geblesseerd was. Dat gebeurt nou eenmaal met topspelers.” Tuchel beschikt tegen Toulouse vanwege uiteenlopende blessures sowieso niet over Julian Draxler, Ander Herrera en Thilo Kehrer.

Neymar zou er naar verluidt slecht opstaan in de selectie van PSG, maar Marco Verratti benadrukt dat hij geen problemen heeft met Neymar. “We hebben een hechte band, al praat ik niet met hem over zijn toekomst als speler. Natuurlijk wil ik dat Neymar blijft, ik zou willen dat het al 2 september is.” Op deze dag sluit namelijk de Franse transfermarkt. Neymar, met een contract tot medio 2022 bij PSG, is in de Spaanse media meermaals gelinkt aan Barcelona en Real Madrid. Een definitieve overgang naar een van deze clubs is echter nog niet van de grond gekomen. Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen de overstap van Barcelona naar PSG.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde zou er naar verluidt moeite mee hebben om in totaal 200 miljoen euro neer te leggen voor Neymar, een bedrag dat door Catalunya Rádio vrijdag is genoemd als vraagprijs van PSG. De Catalanen denken volgens ESPN aan een andere transferconstructie en willen Ousmane Dembélé betrekken in een eventuele deal met PSG voor Neymar. L'Équipe weet weer te melden dat Neymar, die dit seizoen nog niet in actie kwam, in Frankrijk wil blijven. “De oorlog tussen beide partijen is voorbij en er wordt weer op een beschaafde wijze met elkaar gecommuniceerd”, verklaart een bron dicht bij de club aan de Franse sportkrant.