Ricardo Quaresma geeft statement af: ‘Hij wil dat ik Besiktas verlaat’

Ricardo Quaresma heeft de aanhang van Besiktas laten weten dat president Fikret Orman hem heeft verzocht om een andere club te vinden, zo meldt de Portugees zaterdag via een post op Instagram. De 35-jarige Quaresma is onlangs aan zijn laatste contractjaar bij Besiktas begonnen.

“De president heeft mij zojuist medegedeeld dat hij niet langer wil dat ik nog deel uitmaak van het eerste elftal van Besiktas en wedstrijden speel voor de club”, zo opent Quaresma zijn verklaring. “Ik werk momenteel aan een oplossing en zal op korte termijn middels een persconferentie openheid van zaken geven aangaande mijn toekomst. Hartelijk dank voor alle begrip en steun.”

Op de bijgaande foto geeft Quaresma zijn statistieken namens Besiktas weer, wat wellicht een stille hint is richting Orman. De buitenspeler uit Portugal kwam tot dusver tot 38 doelpunten en 78 assists in 226 wedstrijden voor de Turkse topclub. Quaresma speelde eerder tussen 2010 en 2012 voor Besiktas en keerde in 2015 terug bij de Zwarte Adelaars.

Voor Quaresma is Besiktas zijn zevende werkgever, want de tachtigvoudig international van Portugal diende ook Sporting Portugal, FC Porto, Barcelona, Internazionale, Chelsea en Al-Ahli. Bij Besiktas speelt de vleugelspits sinds 2017 samen met Jeremain Lens, die onlangs door de NOS aan PSV werd gelinkt.