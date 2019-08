BILD: Bayern ziet af van bod van 40 miljoen euro op opvolger Sanches

Bayern München zag Renato Sanches vrijdag voor 25 miljoen euro vertrekken naar Lille OSC en volgens L'Équipe moest Marc Roca zijn opvolger worden bij de regerend landskampioen van Duitsland. BILD komt zaterdag echter met het bericht dat der Rekordmeister afziet van een bod van veertig miljoen euro, het bedrag dat als afkoopclausule in zijn contract stsaat, op de 22-jarige middenvelder van Espanyol.

Roca, die een doorlopend contract tot medio 2022 heeft in Spanje, heeft naar verluidt wel oren naar een overgang richting Bayern. Bovengenoemde Duitse krant weet echter te melden dat de technische leiding tot de conclusie is gekomen dat Roca niet voldoet aan de profielschets. “Er wordt gezocht naar een sterke nummer zes, zo iemand als Javi Martínez. Alleen dan met een betere balbehandeling. Roca beschikt echter niet over de vereiste defensieve kwaliteiten”, zo klinkt het.

Roca heeft echter meer ijzers in het vuur, zo blijkt uit de reactie van zijn zaakwaarnemer Juan Manuel Mata Rodríguez aan Sky Deutschland. “Een aantal grote Europese clubs heeft nog steeds interesse in Marc. Een transfer is dus nog steeds mogelijk, maar een langer verblijf bij Espanyol behoort ook tot de mogelijkheden.” Volgens BILD verkiest Roca een transfer naar Bayern boven een vertrek naar Real Madrid of Internazionale, al lijkt dat er op korte termijn niet in te zitten.

Op de burelen van Espanyol is niets bekend over een naderend vertrek van Roca. “Bij ons is geen informatie binnengekomen dat de speler onze club gaat verlaten. Sinds 17 juli wordt er al over zijn toekomst gespeculeerd en het is inmiddels 23 augustus. Er is in de tussentijd niets gebeurt op transfergebied.” Volgens Radio Catalunya meldde Hasan Salihamidzic, technisch directeur van Bayern, zich in juni met een eerste bod van minimaal achttien miljoen euro op Roca, een bod dat gelijk van tafel werd geveegd door Espanyol.