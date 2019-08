‘Het was het warmste welkom dat Eindhoven, de fans en PSV mij konden geven’

Hirving Lozano rondde vrijdag zijn langverwachte transfer van PSV naar Napoli af en voor de Mexicaan komt er zodoende een einde aan een dienstverband van twee jaar in Eindhoven. Via een bericht op zijn Instagram-pagina neemt Chucky afscheid van zijn voormalige werkgever en hij spreekt met veel waardering over PSV en diens achterban.

“Mijn eerste herinnering aan Eindhoven heeft te maken met een glimlach. We leerden de stad een beetje kennen en hoewel ik nog niet echt gepresenteerd was, gebeurde er iets dat het begin was van een verhaal vol liefde en respect. We reden een keer door het centrum van de stad en we kwamen een fietser tegen, met in het zitje een kind van een jaar of tien, elf. Hij keek heel serieus en misschien was hij wel boos. Bij een stoplicht stonden de kleine en ik naast elkaar en onze blikken kruisten. Hij herkende me en op dat moment lichtte zijn hele gezicht op. Zijn glimlach was de eerste die ik zag van een fan”, blikt Lozano terug.

“Ik voelde veel emotie, het was een mooi moment en het warmste welkom dat de stad, de fans en PSV zelf mij hadden kunnen geven. Er was meteen een klik en vanaf dat moment voelde ik mezelf een onderdeel van het geweldige instituut dat PSV is. Dat is nu iets meer dan twee jaar geleden. Vanaf dat moment tot nu hebben we een familie op kunnen bouwen en nieuw geluk gevonden, ver weg van huis met slechts sporadische bezoeken van vrienden en familie. Buitenstaanders in een stad waarvan we de gebruiken niet kenden.”

“Ondanks dat alles verwelkomde Eindhoven ons met een prachtige glimlach, die altijd is gebleven”, gaat Lozano verder. “We hebben geweldige mensen ontmoet, we hebben vrienden gemaakt onder de buren en op de paar momenten dat we het moeilijk hadden, werden er handen uitgestoken om ons te helpen. We zijn hier opgeroeid en hebben dingen geleerd die we voor altijd mee zullen nemen. We zijn een beetje Nederlands en we horen een beetje bij Eindhoven, omdat we net zoals jullie van de stad houden, we hier gelukkig waren en mijn kinderen hier zijn opgegroeid. We hebben hier twee prachtige jaren doorgemaakt en onze harten breken nu we vertrekken. We kijken echter vooruit naar onze droom, we moeten door. Op een dag zullen we echter terugkeren om samen weer ‘Sweet Caroline’ te zingen in het Philips Stadion.”