Ajax ‘een warboel’: ‘Spelers lijken voor zichzelf te spelen’

Ajax maakte dinsdag op bezoek bij APOEL Nicosia een slechte indruk en kwam goed weg met een 0-0 gelijkspel. De ploeg van trainer Erik ten Hag oogde kwetsbaar, zag ook Ruud Gullit. Hij is van mening dat de Amsterdammers gedurende de transferzomer veel kwaliteit hebben ingeleverd.

“Bij Engelse en Spaanse topclubs versterken aanwinsten de selectie en zorgen voor concurrentie. In Nederland worden de beste spelers verkocht. Vandaar laat de afwezigheid van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zich voelen bij Ajax”, stelt de oud-international in gesprek met De Telegraaf.

Gullit vond Ajax in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki ook al tegenvallen. “De individuele klasse zorgde ervoor dat werd gewonnen. Er zijn te veel losse eindjes en spelers lijken voor zichzelf te spelen, waardoor automatismen er niet uit komen. Dan is het snel niet om aan te zien en lijkt het een beetje een warboel.”

Gullit denkt dat er in Europa nog veel ontzag is voor Ajax, doordat de club vorig seizoen grote indruk maakte in de Champions League. “APOEL-spelers wisten niet hoe snel ze achteruit moesten lopen. Dat de Cyprioten ontzag toonden, is de winst van vorig seizoen. Het is moeilijk spelen tegen zo’n defensieve ploeg, helemaal als je zo speelt als Ajax deed. Met iets meer overtuiging had Nicosia Ajax misschien een beetje pijn kunnen doen.”