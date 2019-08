‘AZ-spits vertrekt op huurbasis en mag hopen op Champions League’

Björn Johnsen gaat AZ tijdelijk verlaten. De Telegraaf meldt dat de spits op huurbasis de overstap maakt naar Rosenborg BK. De 27-jarige aanvaller heeft dit seizoen weinig uitzicht op speelminuten onder trainer Arne Slot en mag derhalve vertrekken. Zijn contract in Alkmaar loopt nog door tot aan de zomer van 2022.

Johnsen kwam in 2017 bij ADO Den Haag terecht in de Eredivisie. De Noorse spits maakte grote indruk en beleefde een topseizoen. Hij was negentien keer trefzeker in de competitie en verdiende een transfer naar AZ. In Alkmaar werd hij aangetrokken na het vertrek van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh, maar de successen zoals zijn voorgangers beleefde hij niet.

Vorig seizoen kwam Johnsen tot 22 wedstrijden namens AZ, waarvan 7 als basisspeler. Hij was zesmaal trefzeker in de Eredivisie en daar blijft het voorlopig bij. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut in de competitie, al kwam hij nog wel ee kwartier in actie tegen Royal Antwerp FC in de play-offs van de Europa League. Het is onbekend of Rosenborg een optie tot koop heeft bedongen bij het huren van de dertienvoudig international.

Bij de kampioen van Noorwegen mag Johnsen hopen op Champions League-voetbal. De club uit Trondheim heeft nog een kleine kans op het bereiken van de groepsfase van het miljardenbal. In de play-offs werd de heenwedstrijd tegen Dinamo Zagreb met 2-0 verloren. Dinsdag staat de return op het programma.