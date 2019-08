Tannane wint strijd tegen de kilo’s: ‘Veel afgevallen en vooral qua vet’

Oussama Tannane is weer terug in de Eredivisie, nadat hij in februari nog werd weggestuurd bij FC Utrecht. Een ruzie met ploeggenoot Sean Klaiber lag ten grondslag aan zijn plotselingen vertrek. Inmiddels draagt de buitenspeler annex aanvallende middenvelder het shirt van Vitesse. In een interview met De Telegraaf kijkt hij terug op een zware periode, waarin hij de strijd tegen de kilo’s won en het plezier in het voetballen weer heeft teruggevonden.

Na zijn vertrek uit Utrecht hield hij zich afzijdig van de voetbalwereld en kwam hij uiteindelijk met overgewicht aan bij Vitesse. Hij viel kilo’s af en is inmiddels weer zo goed als fit. “Wat ik heb gedaan, zal niemand me zo kunnen nadoen. Ik ben heel veel afgevallen en vooral qua vet. In twee, drie weken zes procent vet eraf. Lange dagen in de gym met personal trainers. Ik had de motivatie weer en daarvoor niet, omdat ik het zo zwaar vond”, aldus Tannane, die zijn vertrek bij Utrecht moeilijk kon accepteren. “De manier waarop het ging, deed me zoveel pijn. Ik vond het onrechtvaardig hoe het ging.”

Het doet Tannane pijn dat hij door Dick Advocaat zwaarder werd gestraft dan in het verleden gebeurde in vergelijkbare situaties in de voetballerij. “Bij andere spelers is er op een heel andere manier mee omgegaan dan bij mij. Mijn zaakwaarnemer en ik waren ook teleurgesteld in de trainer”, aldus Tannane, die zichzelf afsloot van de voetbalwereld en de tijd nam om de situatie te verwerken. “Ik had moeite om het op te brengen elke dag in de gym te gaan trainen. Ik zat er wel een paar maanden mee. Op een gegeven moment moet je door. Dan krijg je een kans van de trainer van Vitesse, die me opbelde. En uiteindelijk is de spelvreugde weer opgebloeid bij me.”

Het incident bij FC Utrecht maakte de zoektocht naar een nieuwe club lastiger. Vitesse liet zich er niet door afschrikken en haalde hem in huis. “Ik kreeg een belletje van Vitesse en die zeiden 'we weten hoe jij bent, jij bent een echte'. Ze weten dat ik eerlijk ben en onrecht niks vind. Daardoor vinden ze mij blijkbaar een echte man, die iets uitstraalt. Dat waardeer ik enorm. Ik laat FC Utrecht achter me en kijk lekker vooruit. Ik vind dat ik er mentaal sterker uit ben gekomen en ik ben bij Vitesse in een heel warm bad terechtgekomen.”