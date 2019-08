Ajax-talent in beeld bij Jong Oranje: ‘Of hij er de volgende keer bij is?’

Ajax-talent Sergiño Dest maakte dit seizoen onder trainer Erik ten Hag zijn debuut in de Eredivisie en Champions League. De achttienjarige vleugelverdediger, die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan, speelde zijn jeugdinterlands de afgelopen jaren voor de Verenigde Staten, maar wordt ook in Zeist goed in de gaten gehouden.

Dest maakt geen deel uit van de voorselectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. “Maar wij hadden hem voor deze interlandperiode nooit speelgerechtigd kunnen krijgen”, legt bondscoach Erwin van de Looi uit in De Telegraaf, wijzend naar het papierwerk dat in orde gemaakt moet worden bij een dergelijke overgang. “Of hij er de volgende keer bij is? Bij de KNVB kijken we van hier tot aan Onder-15 naar dit soort issues en hoe we daar op kunnen inspelen. Ik kan helaas niet zeggen waar wij achter de schermen in dat opzicht allemaal mee bezig zijn.”

Mohamed Ihattaren werd opgenomen in de 46-koppige voorselectie van Marokko, maar zit ook in de voorselectie van Jong Oranje. De zeventienjarige aanvallende middenvelder van PSV heeft nog geen keuze gemaakt over zijn interlandcarrière. “Wij zien een heel groot talent in hem en dat ziet iedereen”, aldus Van de Looi. “Je hoopt altijd dat spelers een weloverwogen keuze maken en natuurlijk hopen wij dat een jongen die hier is opgegroeid en zijn opleiding heeft gehad, voor Nederland kiest. Maar de bal ligt bij Mo, al heb ik er wel een goed gevoel bij.”