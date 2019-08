‘Alles wat Malen en Ihattaren doen en laten zal onder een vergrootglas liggen’

Donyell Malen, Cody Gakpo, Mohammed Ihattaren, Calvin Stengs en Myron Boadu werden de afgelopen weken volop geprezen vanwege hun spel bij PSV en AZ. Wim Kieft gaat niet mee in de euforie en wijst in zijn column voor De Telegraaf voor de valkuilen die op de loer liggen voor de Nederlandse talenten uit de Eredivisie. Om aan te tonen wat er fout kan gaan op weg naar de top, neemt hij Ajax-spits Kasper Dolberg als voorbeeld. “Dolberg heeft het niet kunnen waarmaken en inmiddels staat Ajax open voor verhuur of verkoop van de Deense spits voor wie AS Monaco twee jaar geleden vijftig miljoen euro wilde betalen”, aldus de oud-international.

Volgens Kieft is Dolberg een voorbeeld voor de nieuwe generatie om te beseffen dat het nu pas gaat beginnen. Hij is benieuwd naar hoe de huidige talenten omgaan met de lovende kritieken. “Gaan deze talenten mee in dat geschetste ideaalbeeld, geloven ze echt dat ze goed zijn, vertonen ze bepaald gedrag of zijn ze ongevoelig voor alle geluiden om hen heen? Of zijn er mensen in hun omgeving die ze corrigeren, die ze met beide benen op de grond houden? Wordt ze de tijd gegund door hun club en omgeving om over die fase heen te groeien?”, vraagt Kieft zich af.

Kieft is van mening dat de talenten die het beste met de druk kunnen omgaan, het redden in de top. Hij voorspelt dat er hoe dan ook kritiek gaat komen. “Over twee maanden kijkt en praat het publiek van PSV heel anders over bijvoorbeeld Malen en Ihattaren”, verwacht de oud-spits. “Alles wat ze doen en laten zal onder een vergrootglas liggen. 'Malen goede speler, maar hij scoort wel erg weinig voor een spits van PSV'. Of: 'Waarom kiest Ihattaren niet bij voorbaat voor Oranje? Hij heeft nota bene alles te danken aan het Nederlandse voetbal'. Zulke vragen, opmerkingen en discussies komen straks voorbij en dat gaan die spelers voelen. Daar kan je je nauwelijks voor afsluiten en zeker bij een zeventienjarige kan dat zwaar meewegen voor zijn functioneren.”

De oud-speler van onder meer PSV denkt dat de kritiek die gaat komen van invloed zal zijn op het spel van de talenten. Hij schrijft dat het een mentale kwestie is of de spelers over een dergelijke kritische fase heen groeien. Wanneer zij daar niet toe in staat zijn, vallen ze af, verwacht Kieft. “Zie Dolberg. Die was bijvoorbeeld ook niet bestand tegen de aanwezigheid van Klaas-Jan Huntelaar. De komst op huurbasis van de ervaren Griek Mitroglou beoordeel ik anders en vind ik goed bedacht door PSV. Los van zijn kwaliteiten als spits en zijn fysiek kunnen jongens als Malen, Gakpo en Ihattaren in de schaduw van de 31-jarige weleens een mindere wedstrijd spelen zonder direct te worden afgeserveerd. Heel welkom, want hun jeugdigheid gaat gepaard met wisselvallig presteren.”