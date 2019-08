Youssef El Jebli krijgt transfer en verlaat De Graafschap

De Graafschap heeft afscheid moeten nemen van Youssef El Jebli. De 26-jarige middenvelder gaat spelen voor Al Faisaly. El Jebli ondertekende een contract voor twee jaar, zo maakt de club uit Saudi-Arabië via de officiële kanalen bekend.

De aanvallende middenvelder, die in de belangstelling stond van clubs uit binnen- en buitenland, kreeg deze week toestemming om te gaan praten met Al Faisaly "Wij hebben er alles aan gedaan om Youssef te behouden, er lag een sterk verbeterde en meerjarige aanbieding voor hem klaar", zei manager voetbalzaken Peter Hofstede woensdag.

"Voor een club als De Graafschap was dit echt het maximale." El Jebli maakte afgelopen seizoen tien doelpunten voor De Graafschap in de Eredivisie. De club uit Doetinchem degradeerde via de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie.

El Jebli kwam daar in de eerste twee competitiewedstrijden tegen SC Cambuur (2-0) en MVV Maastricht (3-0) ook steeds tot scoren. El Jebli speelde sinds medio 2015 voor De Graafschap, dat een halve ton aan FC Lienden overmaakte.