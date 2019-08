Johan Derksen uit onbegrip: ‘Hij zit in voorselectie Oranje en Stengs niet’

Calvin Stengs ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal, zo werd afgelopen week bekend. Het team van bondscoach Ronald Koeman speelt begin september de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland. Op de lijst staan nagenoeg dezelfde spelers als tijdens de Nations League-finals in juni.

Stengs is wel opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje dat op 10 september aantreedt tegen Jong Cyprus in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. “Lachwekkend”, omschreef Johan Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside de absentie van de aanvaller van AZ. “Dat ventje dat op de bank zit bij Ajax, hoe heet-ie ook alweer? Quincy Promes. Die heeft nog nooit iets laten zien in Nederland.”

“Op basis van het verleden zit Promes wel bij de selectie en Stengs niet. Dat is onbegrijpelijk”, oordeelde Derksen. “Dat is honderd procent een toekomstige Oranje-international. Die had je nu kunnen laten ruiken, kunnen laten wennen. Die zet je dan in de eerste wedstrijd op de bank, zodat hij aan alles kan wennen. En Promes? Ja, die moet eerst maar eens een basisplaats bij Ajax afdwingen.”

René van der Gijp was het met Derksen eens. “Ik snap het überhaupt niet. Je bent er als bondscoach maar voor één ding en dat is de beste spelers selecteren. Je hebt te maken met een Promes die niet in zijn beste vorm steekt en ook bijna niet speelt. Die moet je gewoon niet selecteren.” Derksen: “Als voetballer van Ajax heeft-ie het nog niet laten zien en dan verdien je het niet om in de selectie te zitten.”

Het Nederlands elftal speelt op 6 september in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later volgt de confrontatie met Estland in Tallinn. Oranje heeft door de deelname aan de finaleronde van de Nations League een inhaalslag te maken in de EK-kwalificatie. Nederland speelde tot dusverre slechts twee wedstrijden, terwijl Noord-Ierland met twaalf punten uit vier wedstrijden koploper is in Groep C.