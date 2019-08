El Ghazi bekroont eerste zege Aston Villa met doelpunt in blessuretijd

Aston Villa heeft vrijdagavond de eerste punten van het nieuwe Premier League-seizoen binnen gehengeld. De promovendus wist in eigen huis af te rekenen met Everton, mede dankzij een scorende Anwar El Ghazi: 2-0. Door de zege klimmen the Villans naar de middenmoot van de Premier League, terwijl Everton met vier punten op de negende plek blijft steken.

El Ghazi was in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Tottenham Hotspur (3-1 nederlaag) en Bournemouth (1-2 nederlaag) basisspeler, maar werd voor het duel met Everton naar de bank verwezen. De aanvaller zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via Wesley, die een fraaie assist van Jota wist te bekronen met een doelpunt: 1-0.

Everton probeerde in de tweede helft het tij te keren, onder meer met invallers Alex Iwobi, Moise Kean en Theo Walcott. Het bezoek was op zoek naar de gelijkmaker, maar de promovendus hield stand. Een kwartier voor tijd mocht El Ghazi invallen en de tweevoudig Oranje-international wist diep in blessuretijd nog de 2-0 te produceren. Het was even geleden dat Aston Villa in de Premier League wist te winnen: de laatste zege op het hoogste Engelse niveau voor de club uit Birmingham was 1264 dagen geleden.